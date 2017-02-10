В поединке 22-го тура Примеры «Эспаньол» — «Реал Сосьедад» победу одержали гости:
Лучшие моменты матча Эспаньол - Реал Сосьедад
|61'
|ГОЛ ! Гол забил Асьер Иярраменди (Реал Сосьедад).
|34'
|ГОЛ ! Гол забил Эрнан Перес (Эспаньол).
|26'
|ГОЛ ! Гол забил Карлос Вела (Реал Сосьедад).
Источник — Oll.tv
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.