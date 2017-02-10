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22-й тур
Эспаньол
1:2
Реал Сосьедад
10.02.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Эспаньол — Реал Сосьедад — 1:2. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча Ла Лиги «Эспаньол» — «Реал Сосьедад»

  • 11.02.2017 09:38
  • 70 просмотров
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В поединке 22-го тура Примеры «Эспаньол» — «Реал Сосьедад» победу одержали гости:

Лучшие моменты матча Эспаньол - Реал Сосьедад
61' ГОЛ ! Гол забил Асьер Иярраменди (Реал Сосьедад).
34' ГОЛ ! Гол забил Эрнан Перес (Эспаньол).
26' ГОЛ ! Гол забил Карлос Вела (Реал Сосьедад).
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Источник — Oll.tv

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