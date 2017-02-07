Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Удар скорпиона Жиру, ножницы Кэрролла - лучшие голы января в АПЛ

Смотрите подборку лучших голов чемпионата Англии за январь

  • 07.02.2017 10:21
  • 374 просмотров
  • 1 комментария
Метки

Вашему вниманию претенденты на звание лучшего гола января в чемпионате Англии сезона 2016/17.

Последние видеообзоры матчей
Лестер Сити — Манчестер Юнайтед — 0:3. Видеообзор матча Лестер Сити — Манчестер Юнайтед — 0:3. Видеообзор матча
Барселона — Атлетик Бильбао — 3:0. Видеообзор матча Барселона — Атлетик Бильбао — 3:0. Видеообзор матча
Челси — Арсенал — 3:1. Видеообзор матча Челси — Арсенал — 3:1. Видеообзор матча
Ольборг — Шахтёр — 0:3. Видеообзор матча Ольборг — Шахтёр — 0:3. Видеообзор матча
Вест Хэм Юнайтед — Манчестер Сити — 0:4. Видеообзор матча Вест Хэм Юнайтед — Манчестер Сити — 0:4. Видеообзор матча
Ливерпуль — Челси — 1:1. Видеообзор матча Ливерпуль — Челси — 1:1. Видеообзор матча
Шахтер — Яблонец — 2:2 (пен. 4:5). Видеообзор матча Шахтер — Яблонец — 2:2 (пен. 4:5). Видеообзор матча
Реал Мадрид — Реал Сосьедад — 3:0. Видеообзор матча Реал Мадрид — Реал Сосьедад — 3:0. Видеообзор матча
Реал Бетис — Барселона — 1:1. Видеообзор матча Реал Бетис — Барселона — 1:1. Видеообзор матча
Шахтёр — Норрчёпинг — 6:1. Видеообзор матча. Шахтёр — Норрчёпинг — 6:1. Видеообзор матча.
Эйбар — Барселона — 0:4. Видеообзор матча Эйбар — Барселона — 0:4. Видеообзор матча
Челси — Халл Сити — 2:0. Видеообзор матча Челси — Халл Сити — 2:0. Видеообзор матча

Источник — Oll.tv

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    alchevskiy
    online
      alchevskiy, 07.02.2017 11:16
    0
    Жиру - это даааа. Но и Арнаутович хорош: две плотные стеночки с голешником - это сила.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.