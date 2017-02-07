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ФИФА лишила Днепр еще 6-ти очков 11:15 — gljdah Скоро у Днепра в минусе будет очков на несколько чемпионатов...А смысл? 11:15 — gljdah Скоро у Днепра в минусе будет очков на несколько чемпионатов...А смысл?