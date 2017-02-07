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Топ-5 голов Питера Крауча в АПЛ

Смотрите подборку лучших мячей, забитых форвардом в чемпионате Англии

  • 07.02.2017 10:11
  • 149 просмотров
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В поединке с «Эвертоном» нападающий «Сток Сити» Питер Крауч забил свой 100-й мяч в АПЛ. Предлагаем пятерку лучших голов из этой сотни: 

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Эйбар — Барселона — 0:4. Видеообзор матча Эйбар — Барселона — 0:4. Видеообзор матча
Челси — Халл Сити — 2:0. Видеообзор матча Челси — Халл Сити — 2:0. Видеообзор матча

Источник — Oll.tv

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