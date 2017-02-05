Реал Сосьедад

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Дуглас Коста может покинуть Баварию 00:22 — selik44 В Ман Сити к Фернандиньо! Составит убойную компанию

Манчестер Юнайтед обыграл Лестер в гостях 00:17 — Павел Мельников длительная серия без поражений вАПЛ это всегда хорошо 23:55 — superfansoccer Такую игру с Халлом, помешал показать сам Халл, который кстати ляпнул Ливерпуль 2-0 23:50 — theguy от тільки що заважало показати таку ж гру з Халлом?

Фанаты Райо Вальекано продолжают давить на Зозулю 23:54 — whitelight2 Путтен памаги балелам Райо Вальекано! Введи вайска!!!! Пусть асвабадит дурскогаварящих!