В поединке 21-го тура Примеры «Реал Сосьедад» — «Осасуна» победу одержали хозяева:
Лучшие моменты матча Реал Сосьедад - Осасуна
|79'
|ГОЛ ! Гол забил Серхио Леон (Осасуна).
|77'
|ГОЛ ! Гол забил Хуанми (Реал Сосьедад).
|72'
|ГОЛ ! Гол забил Карлос Вела (Реал Сосьедад).
|63'
|ГОЛ ! Гол забил Рауль Навас (Реал Сосьедад).
|25'
|ГОЛ ! Гол забил Кенан Кодро (Осасуна).
Источник — Oll.tv
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