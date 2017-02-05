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21-й тур
Реал Сосьедад
3:2
Осасуна
05.02.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Реал Сосьедад — Осасуна — 3:2. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча Ла Лиги «Реал Сосьедад» — «Осасуна»

  • 05.02.2017 23:33
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В поединке 21-го тура Примеры «Реал Сосьедад» — «Осасуна» победу одержали хозяева:

Лучшие моменты матча Реал Сосьедад - Осасуна
79' ГОЛ ! Гол забил Серхио Леон (Осасуна).
77' ГОЛ ! Гол забил Хуанми (Реал Сосьедад).
72' ГОЛ ! Гол забил Карлос Вела (Реал Сосьедад).
63' ГОЛ ! Гол забил Рауль Навас (Реал Сосьедад).
25' ГОЛ ! Гол забил Кенан Кодро (Осасуна).
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Источник — Oll.tv

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