В поединке 24-го тура АПЛ «Лестер Сити» — «Манчестер Юнайтед» крупную победу одержали гости:
Лучшие моменты матча Лестер Сити - Ман Юнайтед
|49'
|ГОЛ ! После ювелирной разрезной передачи от Мхитаряна Хуан Мата (Ман Юнайтед) из 45-го сектора с линии вратарской точно пробил мимо Шмайхеля.
|44'
|ГОЛ ! Валенсия прострелил с правого фланга и Златан Ибрагимович (Ман Юнайтед) из 38-го сектора в касание точно пробил в противоход Шмайхелю.
|42'
|ГОЛ ! Генрих Мхитарян (Ман Юнайтед) подхватил мяч центре поля, промчался к штрафной Лестера и из 29-го сектора точно пробил мимо Шмайхеля - "сфера" от ноги голкипера залетела в сетку.
Источник — Oll.tv
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