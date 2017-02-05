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24-й тур
Лестер Сити
0:3
Ман Юнайтед
05.02.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Лестер Сити — Манчестер Юнайтед — 0:3. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча Премьер-лиги «Лестер Сити» — «Манчестер Юнайтед»

  • 05.02.2017 23:31
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В поединке 24-го тура АПЛ «Лестер Сити» — «Манчестер Юнайтед» крупную победу одержали гости:

Лучшие моменты матча Лестер Сити - Ман Юнайтед
49' ГОЛ ! После ювелирной разрезной передачи от Мхитаряна Хуан Мата (Ман Юнайтед) из 45-го сектора с линии вратарской точно пробил мимо Шмайхеля.
44' ГОЛ ! Валенсия прострелил с правого фланга и Златан Ибрагимович (Ман Юнайтед) из 38-го сектора в касание точно пробил в противоход Шмайхелю.
42' ГОЛ ! Генрих Мхитарян (Ман Юнайтед) подхватил мяч центре поля, промчался к штрафной Лестера и из 29-го сектора точно пробил мимо Шмайхеля - "сфера" от ноги голкипера залетела в сетку.
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Источник — Oll.tv

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