Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню
21-й тур
Спортинг
2:4
Алавес
05.02.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Спортинг — Алавес — 2:4. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча Ла Лиги «Спортинг» — «Алавес»

  • 05.02.2017 20:01
  • 113 просмотров
  • 0 комментария
Метки

В поединке 21-го тура Примеры «Спортинг» — «Алавес» победу одержали гости:

Лучшие моменты матча Спортинг - Алавес
90' ГОЛ ! Гол забил Карлос Кастро (Спортинг).
85' ГОЛ ! Гол забил Алексис (Алавес).
84' ГОЛ ! Гол забил Ласина Траоре (Спортинг).
70' ГОЛ ! с пенальти забил Эдгар Мендес (Алавес).
58' ГОЛ ! с пенальти забил Кристиан Сантос (Алавес).
10' ГОЛ ! Гол забил Рубен Собрино (Алавес).
Последние видеообзоры матчей
Барселона — Атлетик Бильбао — 3:0. Видеообзор матча Барселона — Атлетик Бильбао — 3:0. Видеообзор матча
Челси — Арсенал — 3:1. Видеообзор матча Челси — Арсенал — 3:1. Видеообзор матча
Ольборг — Шахтёр — 0:3. Видеообзор матча Ольборг — Шахтёр — 0:3. Видеообзор матча
Вест Хэм Юнайтед — Манчестер Сити — 0:4. Видеообзор матча Вест Хэм Юнайтед — Манчестер Сити — 0:4. Видеообзор матча
Ливерпуль — Челси — 1:1. Видеообзор матча Ливерпуль — Челси — 1:1. Видеообзор матча
Шахтер — Яблонец — 2:2 (пен. 4:5). Видеообзор матча Шахтер — Яблонец — 2:2 (пен. 4:5). Видеообзор матча
Реал Мадрид — Реал Сосьедад — 3:0. Видеообзор матча Реал Мадрид — Реал Сосьедад — 3:0. Видеообзор матча
Реал Бетис — Барселона — 1:1. Видеообзор матча Реал Бетис — Барселона — 1:1. Видеообзор матча
Шахтёр — Норрчёпинг — 6:1. Видеообзор матча. Шахтёр — Норрчёпинг — 6:1. Видеообзор матча.
Эйбар — Барселона — 0:4. Видеообзор матча Эйбар — Барселона — 0:4. Видеообзор матча
Челси — Халл Сити — 2:0. Видеообзор матча Челси — Халл Сити — 2:0. Видеообзор матча
Шахтёр — Краковия — 2:0. Видеообзор матча Шахтёр — Краковия — 2:0. Видеообзор матча

Источник — Oll.tv

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 32 33 34 35 36
37 38 39 40 41 42 43 44 45
46 47 48 49 50 51 52 53 54
55 56 57 58 59 60 61 62 63
64 65 66 67 68 69 70 71 72
1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 32 33 34 35 36
37 38 39 40 41 42 43 44 45
46 47 48 49 50 51 52 53 54
55 56 57 58 59 60 61 62 63
64 65 66 67 68 69 70 71 72