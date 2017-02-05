В поединке 21-го тура Примеры «Спортинг» — «Алавес» победу одержали гости:
Лучшие моменты матча Спортинг - Алавес
|90'
|ГОЛ ! Гол забил Карлос Кастро (Спортинг).
|85'
|ГОЛ ! Гол забил Алексис (Алавес).
|84'
|ГОЛ ! Гол забил Ласина Траоре (Спортинг).
|70'
|ГОЛ ! с пенальти забил Эдгар Мендес (Алавес).
|58'
|ГОЛ ! с пенальти забил Кристиан Сантос (Алавес).
|10'
|ГОЛ ! Гол забил Рубен Собрино (Алавес).
Источник — Oll.tv
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