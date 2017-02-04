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21-й тур
Валенсия
0:4
Эйбар
04.02.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Валенсия — Эйбар — 0:4. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча Ла Лиги «Валенсия» — «Эйбар»

  • 05.02.2017 09:20
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В поединке 21-го тура Примеры «Валенсия» — «Эйбар» разгромную победу одержали гости:

Лучшие моменты матча Валенсия - Эйбар
78' ГОЛ ! Гол забил Серхи Энрич (Эйбар).
57' ГОЛ ! Гол забил Дани Гарсия (Эйбар).
45' ГОЛ ! с пенальти забил Адриан Гонсалес (Эйбар).
28' ГОЛ ! Гол забил Серхи Энрич (Эйбар).
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Источник — Oll.tv

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