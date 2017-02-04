В поединке 21-го тура Примеры «Валенсия» — «Эйбар» разгромную победу одержали гости:
Лучшие моменты матча Валенсия - Эйбар
|78'
|ГОЛ ! Гол забил Серхи Энрич (Эйбар).
|57'
|ГОЛ ! Гол забил Дани Гарсия (Эйбар).
|45'
|ГОЛ ! с пенальти забил Адриан Гонсалес (Эйбар).
|28'
|ГОЛ ! Гол забил Серхи Энрич (Эйбар).
Источник — Oll.tv
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