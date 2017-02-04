Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню
24-й тур
Челси
3:1
Арсенал
04.02.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Челси — Арсенал — 3:1. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча Премьер-лиги «Челси» — «Арсенал»

  • 04.02.2017 17:14
  • 542 просмотров
  • 1 комментария
Метки

В поединке 24-го тура АПЛ «Челси» — «Арсенал» победу одержали хозяева:

Лучшие моменты матча Челси - Арсенал
91' ГОЛ ! После навеса от Начо с левого фланга Оливье Жиру (Арсенал) из 37-го сектора головой точно пробил в ближний угол.
85' ГОЛ ! Арсенал на своей половине поля вводил аут, Чех, выбивая мяч, грубо ошибся и Сеск Фабрегас (Челси) из 34-го сектора точно пробил по пустым воротам.
53' ГОЛ ! Что вытворил Эден Азар (Челси)! Он совершил проход из центра поля, вошел в штрафную, качнул Кошельны и из 45-го сектора точно пробил мимо Чеха.
13' ГОЛ ! После навеса с правого фланга Коста бил головой, но мяч попал в перекладину. После отскока Маркос Алонсо (Челси) перепрыгнул Бельерина и из 36-го сектора нанес точный удар.
Последние видеообзоры матчей
Челси — Арсенал — 3:1. Видеообзор матча Челси — Арсенал — 3:1. Видеообзор матча
Ольборг — Шахтёр — 0:3. Видеообзор матча Ольборг — Шахтёр — 0:3. Видеообзор матча
Вест Хэм Юнайтед — Манчестер Сити — 0:4. Видеообзор матча Вест Хэм Юнайтед — Манчестер Сити — 0:4. Видеообзор матча
Ливерпуль — Челси — 1:1. Видеообзор матча Ливерпуль — Челси — 1:1. Видеообзор матча
Шахтер — Яблонец — 2:2 (пен. 4:5). Видеообзор матча Шахтер — Яблонец — 2:2 (пен. 4:5). Видеообзор матча
Реал Мадрид — Реал Сосьедад — 3:0. Видеообзор матча Реал Мадрид — Реал Сосьедад — 3:0. Видеообзор матча
Реал Бетис — Барселона — 1:1. Видеообзор матча Реал Бетис — Барселона — 1:1. Видеообзор матча
Шахтёр — Норрчёпинг — 6:1. Видеообзор матча. Шахтёр — Норрчёпинг — 6:1. Видеообзор матча.
Эйбар — Барселона — 0:4. Видеообзор матча Эйбар — Барселона — 0:4. Видеообзор матча
Челси — Халл Сити — 2:0. Видеообзор матча Челси — Халл Сити — 2:0. Видеообзор матча
Шахтёр — Краковия — 2:0. Видеообзор матча Шахтёр — Краковия — 2:0. Видеообзор матча
Манчестер Сити — Тоттенхэм — 2:2. Видеообзор матча Манчестер Сити — Тоттенхэм — 2:2. Видеообзор матча

Источник — Oll.tv

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 32 33 34 35 36
37 38 39 40 41 42 43 44 45
46 47 48 49 50 51 52 53 54
55 56 57 58 59 60 61 62 63
64 65 66 67 68 69 70 71 72
1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 32 33 34 35 36
37 38 39 40 41 42 43 44 45
46 47 48 49 50 51 52 53 54
55 56 57 58 59 60 61 62 63
64 65 66 67 68 69 70 71 72