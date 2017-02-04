91' ГОЛ ! После навеса от Начо с левого фланга Оливье Жиру (Арсенал) из 37-го сектора головой точно пробил в ближний угол.

85' ГОЛ ! Арсенал на своей половине поля вводил аут, Чех, выбивая мяч, грубо ошибся и Сеск Фабрегас (Челси) из 34-го сектора точно пробил по пустым воротам.

53' ГОЛ ! Что вытворил Эден Азар (Челси)! Он совершил проход из центра поля, вошел в штрафную, качнул Кошельны и из 45-го сектора точно пробил мимо Чеха.