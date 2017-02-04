В поединке 24-го тура АПЛ «Челси» — «Арсенал» победу одержали хозяева:
Лучшие моменты матча Челси - Арсенал
|91'
|ГОЛ ! После навеса от Начо с левого фланга Оливье Жиру (Арсенал) из 37-го сектора головой точно пробил в ближний угол.
|85'
|ГОЛ ! Арсенал на своей половине поля вводил аут, Чех, выбивая мяч, грубо ошибся и Сеск Фабрегас (Челси) из 34-го сектора точно пробил по пустым воротам.
|53'
|ГОЛ ! Что вытворил Эден Азар (Челси)! Он совершил проход из центра поля, вошел в штрафную, качнул Кошельны и из 45-го сектора точно пробил мимо Чеха.
|13'
|ГОЛ ! После навеса с правого фланга Коста бил головой, но мяч попал в перекладину. После отскока Маркос Алонсо (Челси) перепрыгнул Бельерина и из 36-го сектора нанес точный удар.
Источник — Oll.tv
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