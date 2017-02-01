В поединке 23-го тура АПЛ «Вест Хэм Юнайтед» — «Манчестер Сити» разгромную победу одержали гости:
Лучшие моменты матча Вест Хэм Юнайтед - Ман Сити
|67'
|ГОЛ с пенальти забил Яя Туре (Ман Сити). Пробил в левый от себя угол - вратарь угадал, но не дотянулся до мяча!
|39'
|ГОЛ из 37-го сектора забил Габриэль Жезус (Ман Сити). Опять перехват в середине поля, контратака "3 в 1" - и Стерлинг выкатил мяч на Жезуса. Тот из вратарской пробивал в касание - и не промахнулся!
|21'
|ГОЛ из 28-го сектора забил Давид Сильва (Ман Сити). Сане слева ворвался в штрафную и прострелил во вратарску. Защитник подставил ногу - и мяч отскочил к сводобному Сильве, который без проблем пробил по пустым воротам!
|17'
|ГОЛ из 38-го сектора забил Кевин де Брюйне (Ман Сити). Перехват в центре поля, быстрая контратака - Габриэль Жезус справа отдал в центр штрафной, а де Брюйне в касание пробил в противоход голкиперу!
Источник — Oll.tv
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