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23-й тур
Вест Хэм Юнайтед
0:4
Ман Сити
01.02.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Вест Хэм Юнайтед — Манчестер Сити — 0:4. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча Премьер-лиги «Вест Хэм Юнайтед» — «Манчестер Сити»

  • 02.02.2017 00:11
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В поединке 23-го тура АПЛ «Вест Хэм Юнайтед» — «Манчестер Сити» разгромную победу одержали гости:

Лучшие моменты матча Вест Хэм Юнайтед - Ман Сити
67' ГОЛ с пенальти забил Яя Туре (Ман Сити). Пробил в левый от себя угол - вратарь угадал, но не дотянулся до мяча!
39' ГОЛ из 37-го сектора забил Габриэль Жезус (Ман Сити). Опять перехват в середине поля, контратака "3 в 1" - и Стерлинг выкатил мяч на Жезуса. Тот из вратарской пробивал в касание - и не промахнулся!
21' ГОЛ из 28-го сектора забил Давид Сильва (Ман Сити). Сане слева ворвался в штрафную и прострелил во вратарску. Защитник подставил ногу - и мяч отскочил к сводобному Сильве, который без проблем пробил по пустым воротам!
17' ГОЛ из 38-го сектора забил Кевин де Брюйне (Ман Сити). Перехват в центре поля, быстрая контратака - Габриэль Жезус справа отдал в центр штрафной, а де Брюйне в касание пробил в противоход голкиперу!
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Источник — Oll.tv

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