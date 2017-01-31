В поединке 23-го тура АПЛ «Ливерпуль» — «Челси» команды сыграли вничью:
Лучшие моменты матча Ливерпуль - Челси
|57'
|ГОЛ ! После заброса в штрафную Милнер головой сделал передачу на линию вратарской, мяч зацепил Мозеса и Жоржиньо Вейналдум (Ливерпуль) головой из 37-го сектора нанес точный удар.
|24'
|ГОЛ ! Давид Луис (Челси) со штрафного метров с 25-ти из 39-го сектора точно пробил в ближний угол - мяч от штанги влетел в ворота.
Источник — Oll.tv
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