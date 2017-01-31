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23-й тур
Ливерпуль
1:1
Челси
31.01.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Ливерпуль — Челси — 1:1. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча Премьер-лиги «Ливерпуль» — «Челси»

  • 01.02.2017 09:45
  • 556 просмотров
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В поединке 23-го тура АПЛ «Ливерпуль» — «Челси» команды сыграли вничью:

Лучшие моменты матча Ливерпуль - Челси
57' ГОЛ ! После заброса в штрафную Милнер головой сделал передачу на линию вратарской, мяч зацепил Мозеса и Жоржиньо Вейналдум (Ливерпуль) головой из 37-го сектора нанес точный удар.
24' ГОЛ ! Давид Луис (Челси) со штрафного метров с 25-ти из 39-го сектора точно пробил в ближний угол - мяч от штанги влетел в ворота.
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Источник — Oll.tv

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