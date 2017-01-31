Последние комментарии

Эдуард Сон готов финансировать Днепр 11:13 — alessandro13 Школу я давным-давно закончил. И даже ещё два ВУЗа! И причём тоже очень-очень много лет назад!

Черноморец перевел долг Заре на телеканал 2+2 11:01 — Приват и Приватбанк - это разные структуры. Приват - это финансовая группа и Коломойский с товар...

Шахтер уступил Яблонцу в серии пенальти 10:38 — wertyl888 Какие же вы все бараны, тролите друг друга, а надо переживать за родные команды, хоть они с Донба...