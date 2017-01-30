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20-й тур
Лас Пальмас
3:1
Валенсия
30.01.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Лас Пальмас — Валенсия — 3:1. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча Ла Лиги «Лас Пальмас» — «Валенсия»

  • 31.01.2017 10:14
  • 58 просмотров
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В поединке 20-го тура Примеры «Лас Пальмас» — «Валенсия» победу одержали хозяева:

Лучшие моменты матча Лас Пальмас - Валенсия
61' ГОЛ ! Гол забил Кевин-Принц Боатенг (Лас Пальмас).
57' ГОЛ ! Гол забил Маурисио Лемос (Лас Пальмас).
42' ГОЛ ! Гол забил Хонатан Виера (Лас Пальмас).
21' ГОЛ ! Гол забил Сантьяго Мина (Валенсия).
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Источник — Oll.tv

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