Лас Пальмас

За такое нужно наказывать.Через суд. Содрать долг,издержки,моральный ущерб,упущенную выгоду.Я дум...

Погнавшийся за несуществующими деньгами 2+2 от и получите дырку от бублика. Теперь Коломойский за...

На сколько я знаю 2+2 принадлежал "Привату" Коломойского,а так как "Приват",с...