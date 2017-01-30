В поединке 20-го тура Примеры «Лас Пальмас» — «Валенсия» победу одержали хозяева:
Лучшие моменты матча Лас Пальмас - Валенсия
|61'
|ГОЛ ! Гол забил Кевин-Принц Боатенг (Лас Пальмас).
|57'
|ГОЛ ! Гол забил Маурисио Лемос (Лас Пальмас).
|42'
|ГОЛ ! Гол забил Хонатан Виера (Лас Пальмас).
|21'
|ГОЛ ! Гол забил Сантьяго Мина (Валенсия).
Источник — Oll.tv
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