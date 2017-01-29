В поединке 20-го тура Примеры «Реал Мадрид» — «Реал Сосьедад» разгромную победу одержали хозяева:
Лучшие моменты матча Реал Мадрид - Реал Сосьедад
|82'
|ГОЛ ! Гол из 37-го сектора забил Альваро Мората (Реал Мадрид). Отличная контратака! Еще одна! На этот раз Васкес ассистировал справа, а Мората головой замыкал дальнюю штангу. Навас - Роналду - Данило - Васкес - Мората - такой атака получилась.
|74'
|Иньиго Мартинес (Реал Сосьедад) получает красную карточку. Вторая желтая за грубую игру против Каземиро. Просто налетел Мартинес на соперника, который успел пробросить мяч.
|51'
|ГОЛ ! Гол из 29-го сектора забил Криштиану Роналду (Реал Мадрид). Очень быстрая контратака от Мадрида! Ковачич теперь отдавал вертикальный пас по центру, а Роналду забивал. Красиво перебросил вратаря португалец.
|38'
|ГОЛ ! Гол из 44-го сектора забил Матео Ковачич (Реал Мадрид). Первое эффективное действие от Криштиану, и сразу гол. Сейчас португалец неплохо ассистировал коротким разрезным пасом на Ковачича. Матео вышел на вратаря Рулли и пробил под ним.
Источник — Oll.tv
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