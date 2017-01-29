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20-й тур
Реал Мадрид
3:0
Реал Сосьедад
29.01.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Реал Мадрид — Реал Сосьедад — 3:0. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча Ла Лиги «Реал Мадрид» — «Реал Сосьедад»

  • 30.01.2017 09:29
  • 542 просмотров
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В поединке 20-го тура Примеры «Реал Мадрид» — «Реал Сосьедад» разгромную победу одержали хозяева:

Лучшие моменты матча Реал Мадрид - Реал Сосьедад
82' ГОЛ ! Гол из 37-го сектора забил Альваро Мората (Реал Мадрид). Отличная контратака! Еще одна! На этот раз Васкес ассистировал справа, а Мората головой замыкал дальнюю штангу. Навас - Роналду - Данило - Васкес - Мората - такой атака получилась.
74' Иньиго Мартинес (Реал Сосьедад) получает красную карточку. Вторая желтая за грубую игру против Каземиро. Просто налетел Мартинес на соперника, который успел пробросить мяч.
51' ГОЛ ! Гол из 29-го сектора забил Криштиану Роналду (Реал Мадрид). Очень быстрая контратака от Мадрида! Ковачич теперь отдавал вертикальный пас по центру, а Роналду забивал. Красиво перебросил вратаря португалец.
38' ГОЛ ! Гол из 44-го сектора забил Матео Ковачич (Реал Мадрид). Первое эффективное действие от Криштиану, и сразу гол. Сейчас португалец неплохо ассистировал коротким разрезным пасом на Ковачича. Матео вышел на вратаря Рулли и пробил под ним.
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Источник — Oll.tv

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