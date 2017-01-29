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20-й тур
Эспаньол
3:1
Севилья
29.01.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Эспаньол — Севилья — 3:1. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча Ла Лиги «Эспаньол» — «Севилья»

  • 29.01.2017 20:07
  • 142 просмотров
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В поединке 20-го тура Примеры «Эспаньол» — «Севилья» победу одержали хозяева:

Лучшие моменты матча Эспаньол - Севилья
71' ГОЛ ! Гол забил Херард Морено (Эспаньол).
45' ГОЛ ! Гол забил Марк Наварро (Эспаньол).
20' ГОЛ ! Гол забил Штефан Йоветич (Севилья).
4' ГОЛ ! с пенальти забил Хосе-Антонио Рейес (Эспаньол).
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Источник — Oll.tv

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