В поединке 20-го тура Примеры «Эспаньол» — «Севилья» победу одержали хозяева:
Лучшие моменты матча Эспаньол - Севилья
|71'
|ГОЛ ! Гол забил Херард Морено (Эспаньол).
|45'
|ГОЛ ! Гол забил Марк Наварро (Эспаньол).
|20'
|ГОЛ ! Гол забил Штефан Йоветич (Севилья).
|4'
|ГОЛ ! с пенальти забил Хосе-Антонио Рейес (Эспаньол).
Источник — Oll.tv
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.