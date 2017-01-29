В поединке 20-го тура Примеры «Реал Бетис» — «Барселона» команды сыграли вничью:
Лучшие моменты матча Реал Бетис - Барселона
|90'
|ГОЛ ! После разрезной передачи от Месси Луис Суарес (Барселона) из 44-го сектора точно пробил мимо Адана.
|75'
|ГОЛ ! После навеса с углового тер Штеген выпустил мяч и Алекс Алегриа (Реал Бетис) нанес точный удар из 28-го сектора.
Источник — Oll.tv
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