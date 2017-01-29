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20-й тур
Реал Бетис
1:1
Барселона
29.01.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Реал Бетис — Барселона — 1:1. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча Ла Лиги «Реал Бетис» — «Барселона»

  • 29.01.2017 15:57
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В поединке 20-го тура Примеры «Реал Бетис» — «Барселона» команды сыграли вничью:

Лучшие моменты матча Реал Бетис - Барселона
90' ГОЛ ! После разрезной передачи от Месси Луис Суарес (Барселона) из 44-го сектора точно пробил мимо Адана.
75' ГОЛ ! После навеса с углового тер Штеген выпустил мяч и Алекс Алегриа (Реал Бетис) нанес точный удар из 28-го сектора.
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Источник — Oll.tv

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