В поединке 20-го тура Примеры «Эйбар» — «Депортиво» победу одержали хозяева:
Лучшие моменты матча Эйбар - Депортиво
|72'
|ГОЛ ! Гол забил Флоран Лежён (Эйбар).
|19'
|ГОЛ ! Гол забил Эмре Чолак (Депортиво).
|16'
|ГОЛ ! Гол забил Серхи Энрич (Эйбар).
|4'
|ГОЛ ! Гол забил Адриан Гонсалес (Эйбар).
Источник — Oll.tv
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