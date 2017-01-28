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20-й тур
Алавес
0:0
Атлетико Мадрид
28.01.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Алавес — Атлетико Мадрид — 0:0. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча Ла Лиги «Алавес» — «Атлетико Мадрид»

  • 28.01.2017 20:28
  • 40 просмотров
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В поединке 20-го тура Примеры «Алавес» — «Атлетико Мадрид» зрители забитых мячей не увидели:

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Источник — Oll.tv

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