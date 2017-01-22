В поединке 19-го тура Примеры «Эйбар» — «Барселона» разгромную победу одержали гости:
Лучшие моменты матча Эйбар - Барселона
|91'
|ГОЛ из 38-го сектора забил Неймар (Барселона). Видаль прострелил справа никто не коснулся мяча - и тот прилетел к Неймару. Бразилец спокойно остановил мяч и пробил мимо голкипера!
|68'
|ГОЛ из 29-го сектора забил Луис Суарес (Барселона). Обокрал Лежёна на подступах к штрафной, вышел тет-а-тет с голкипером и пробил низом точно в ближний угол ворот!
|50'
|ГОЛ из 37-го сектора забил Лионель Месси (Барселона). Сам начал атаку из центрального круга, отдал направо на Луиса Суареса и рванул вперед. Суарес мягко набросил мяч к линии вратарской - Месси в касание пробил точно!
|32'
|ГОЛ из 43-го сектора забил Денис Суарес (Барселона). Первый гол в чемпионате! А мог бы сидеть на скамейке, если бы не травма Бускетса. В касание добивал отскок из штрафной - и попал точно в дальний угол!
Источник — Oll.tv
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