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19-й тур
Эйбар
0:4
Барселона
22.01.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Эйбар — Барселона — 0:4. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча Ла Лиги «Эйбар» — «Барселона»

  • 23.01.2017 00:37
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В поединке 19-го тура Примеры «Эйбар» — «Барселона» разгромную победу одержали гости:

Лучшие моменты матча Эйбар - Барселона
91' ГОЛ из 38-го сектора забил Неймар (Барселона). Видаль прострелил справа никто не коснулся мяча - и тот прилетел к Неймару. Бразилец спокойно остановил мяч и пробил мимо голкипера!
68' ГОЛ из 29-го сектора забил Луис Суарес (Барселона). Обокрал Лежёна на подступах к штрафной, вышел тет-а-тет с голкипером и пробил низом точно в ближний угол ворот!
50' ГОЛ из 37-го сектора забил Лионель Месси (Барселона). Сам начал атаку из центрального круга, отдал направо на Луиса Суареса и рванул вперед. Суарес мягко набросил мяч к линии вратарской - Месси в касание пробил точно!
32' ГОЛ из 43-го сектора забил Денис Суарес (Барселона). Первый гол в чемпионате! А мог бы сидеть на скамейке, если бы не травма Бускетса. В касание добивал отскок из штрафной - и попал точно в дальний угол!
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Источник — Oll.tv

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