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19-й тур
Реал Бетис
0:0
Спортинг
22.01.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Реал Бетис — Спортинг — 0:0. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча Ла Лиги «Реал Бетис» — «Спортинг»

  • 22.01.2017 22:42
  • 20 просмотров
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В поединке 19-го тура Примеры «Реал Бетис» — «Спортинг» зрители забитых мячей не увидели:

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Источник — Oll.tv

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