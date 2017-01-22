В поединке 22-го тура АПЛ «Челси» — «Халл Сити» победу одержали хозяева:
Лучшие моменты матча Челси - Халл Сити
|81'
|ГОЛ из 45-го сектора забил Гари Кэхилл (Челси). Великолепная подача Сеска со штрафного слева - Кэхилл головой расстреливал ворота с полутора метров!
|52'
|ГОЛ из 38-го сектора забил Диего Коста (Челси). Мозес прострелил справа - и Коста в касание расстрелял ворота!
Источник — Oll.tv
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