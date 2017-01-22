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22-й тур
Челси
2:0
Халл Сити
22.01.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Челси — Халл Сити — 2:0. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча Премьер-лиги «Челси» — «Халл Сити»

  • 22.01.2017 21:31
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В поединке 22-го тура АПЛ «Челси» — «Халл Сити» победу одержали хозяева:

Лучшие моменты матча Челси - Халл Сити
81' ГОЛ из 45-го сектора забил Гари Кэхилл (Челси). Великолепная подача Сеска со штрафного слева - Кэхилл головой расстреливал ворота с полутора метров!
52' ГОЛ из 38-го сектора забил Диего Коста (Челси). Мозес прострелил справа - и Коста в касание расстрелял ворота!
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Источник — Oll.tv

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