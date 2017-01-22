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19-й тур
Атлетик
2:2
Атлетико Мадрид
22.01.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Атлетик — Атлетико Мадрид — 2:2. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча Ла Лиги «Атлетик» — «Атлетико Мадрид»

  • 22.01.2017 21:01
  • 204 просмотров
  • 1 комментария
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В поединке 19-го тура Примеры «Атлетик» — «Атлетико Мадрид» команды сыграли вничью:

Лучшие моменты матча Атлетик - Атлетико Мадрид
80' ГОЛ ! Гол забил Антуан Гризманн (Атлетико Мадрид).
57' ГОЛ ! Гол забил Оскар де Маркос (Атлетик).
42' ГОЛ ! Гол забил Иньиго Лекуе (Атлетик).
3' ГОЛ ! Гол забил Хорхе Коке (Атлетико Мадрид).
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Источник — Oll.tv

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Комментарии
    Aleksandr Advokat
      Aleksandr Advokat, 22.01.2017 21:18
    0
    ...ребята , помогите убрать комментатора с Футбол1.2.стыдно слушать этот бред ,о клубах и игроках знаний ноль. Почему приятно слушать репортажи НТВ в двоем , в троем и множество информации , а здесь мы и так видим передачи и пас...
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