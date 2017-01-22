В поединке 19-го тура Примеры «Атлетик» — «Атлетико Мадрид» команды сыграли вничью:
Лучшие моменты матча Атлетик - Атлетико Мадрид
|80'
|ГОЛ ! Гол забил Антуан Гризманн (Атлетико Мадрид).
|57'
|ГОЛ ! Гол забил Оскар де Маркос (Атлетик).
|42'
|ГОЛ ! Гол забил Иньиго Лекуе (Атлетик).
|3'
|ГОЛ ! Гол забил Хорхе Коке (Атлетико Мадрид).
Источник — Oll.tv
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