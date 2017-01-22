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22-й тур
Саутгемптон
3:0
Лестер Сити
22.01.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Саутгемптон — Лестер Сити — 3:0. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча Премьер-лиги «Саутгемптон» — «Лестер Сити»

  • 22.01.2017 16:48
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В поединке 22-го тура АПЛ «Саутгемптон» — «Лестер Сити» крупную победу одержали хозяева:

Лучшие моменты матча Саутгемптон - Лестер Сити
86' ГОЛ ! с пенальти забил Душан Тадич (Саутгемптон).
39' ГОЛ ! Гол забил Джей Родригес (Саутгемптон).
26' ГОЛ ! Гол забил Джеймс Уорд-Проуз (Саутгемптон).
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Источник — Oll.tv

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