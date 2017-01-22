В поединке 22-го тура АПЛ «Саутгемптон» — «Лестер Сити» крупную победу одержали хозяева:
Лучшие моменты матча Саутгемптон - Лестер Сити
|86'
|ГОЛ ! с пенальти забил Душан Тадич (Саутгемптон).
|39'
|ГОЛ ! Гол забил Джей Родригес (Саутгемптон).
|26'
|ГОЛ ! Гол забил Джеймс Уорд-Проуз (Саутгемптон).
Источник — Oll.tv
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