В поединке 19-го тура Примеры «Осасуна» — «Севилья» победу одержали гости:
Лучшие моменты матча Осасуна - Севилья
|90'
|ГОЛ ! Гол забил Кенан Кодро (Осасуна).
|90'
|ГОЛ ! Гол забил Пабло Сарабия (Севилья).
|81'
|ГОЛ ! Гол забил Франко Васкес (Севилья).
|65'
|ГОЛ ! Гол забил Висенте Иборра (Севилья).
|63'
|ГОЛ ! Гол забил Висенте Иборра (undefined).
|43'
|ГОЛ ! Гол забил Висенте Иборра (Севилья).
|15'
|ГОЛ ! Гол забил Серхио Леон (Осасуна).
Источник — Oll.tv
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