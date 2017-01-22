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19-й тур
Осасуна
3:4
Севилья
22.01.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Осасуна — Севилья — 3:4. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча Ла Лиги «Осасуна» — «Севилья»

  • 22.01.2017 16:00
  • 163 просмотров
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В поединке 19-го тура Примеры «Осасуна» — «Севилья» победу одержали гости:

Лучшие моменты матча Осасуна - Севилья
90' ГОЛ ! Гол забил Кенан Кодро (Осасуна).
90' ГОЛ ! Гол забил Пабло Сарабия (Севилья).
81' ГОЛ ! Гол забил Франко Васкес (Севилья).
65' ГОЛ ! Гол забил Висенте Иборра (Севилья).
63' ГОЛ ! Гол забил Висенте Иборра (undefined).
43' ГОЛ ! Гол забил Висенте Иборра (Севилья).
15' ГОЛ ! Гол забил Серхио Леон (Осасуна).
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Источник — Oll.tv

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