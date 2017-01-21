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19-й тур
Алавес
2:2
Леганес
21.01.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Алавес — Леганес — 2:2. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча Ла Лиги «Алавес» — «Леганес»

  • 21.01.2017 22:33
  • 41 просмотров
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В поединке 19-го тура Примеры «Алавес» — «Леганес» команды сыграли вничью:

Лучшие моменты матча Алавес - Леганес
84' ГОЛ ! Гол забил Пабло Инсуа (Леганес).
51' ГОЛ ! Гол забил Эдгар Мендес (Алавес).
45' ГОЛ ! Гол забил Герреро (Леганес).
11' ГОЛ ! Гол забил Виктор Лагвардия (Алавес).
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Источник — Oll.tv

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