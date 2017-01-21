В поединке 19-го тура Примеры «Алавес» — «Леганес» команды сыграли вничью:
Лучшие моменты матча Алавес - Леганес
|84'
|ГОЛ ! Гол забил Пабло Инсуа (Леганес).
|51'
|ГОЛ ! Гол забил Эдгар Мендес (Алавес).
|45'
|ГОЛ ! Гол забил Герреро (Леганес).
|11'
|ГОЛ ! Гол забил Виктор Лагвардия (Алавес).
Источник — Oll.tv
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