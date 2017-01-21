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22-й тур
Ман Сити
2:2
Тоттенхэм
21.01.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Манчестер Сити — Тоттенхэм — 2:2. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча Премьер-лиги «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм»

  • 21.01.2017 22:31
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В поединке 22-го тура АПЛ «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм» команды сыграли вничью:

Лучшие моменты матча Ман Сити - Тоттенхэм
77' ГОЛ ! После скидки пяткой от Кэйна Сон Хон Мин (Тоттенхэм) из 44-го сектора в касание низом пробил в дальний угол.
58' ГОЛ ! Уокер с правого фланга сделал навес на дальнюю штангу и набежавший Деле Алли (Тоттенхэм) из 36-го сектора головой отправил мяч в сетку.
54' ГОЛ ! Льорис не справился с несложным прострелом Стерлинга. Голкипер выпустил мяч и подбежавший Кевин де Брюйне (Ман Сити) из 28-го сектора нанес точный удар.
49' ГОЛ ! Де Брюйне сделал длинную передачу к штрафной, а Льорис, пытавшийся в прыжке головой выбить мяч, попал кожаным снарядом попал в Леруа Сане. Игрок Ман Сити вышел на пустые ворота и из 37-го сектора отправил мяч в сетку.
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Источник — Oll.tv

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