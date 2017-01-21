В поединке 22-го тура АПЛ «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм» команды сыграли вничью:
Лучшие моменты матча Ман Сити - Тоттенхэм
|77'
|ГОЛ ! После скидки пяткой от Кэйна Сон Хон Мин (Тоттенхэм) из 44-го сектора в касание низом пробил в дальний угол.
|58'
|ГОЛ ! Уокер с правого фланга сделал навес на дальнюю штангу и набежавший Деле Алли (Тоттенхэм) из 36-го сектора головой отправил мяч в сетку.
|54'
|ГОЛ ! Льорис не справился с несложным прострелом Стерлинга. Голкипер выпустил мяч и подбежавший Кевин де Брюйне (Ман Сити) из 28-го сектора нанес точный удар.
|49'
|ГОЛ ! Де Брюйне сделал длинную передачу к штрафной, а Льорис, пытавшийся в прыжке головой выбить мяч, попал кожаным снарядом попал в Леруа Сане. Игрок Ман Сити вышел на пустые ворота и из 37-го сектора отправил мяч в сетку.
Источник — Oll.tv
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