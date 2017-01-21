Реал Мадрид

с такой женой любой сопьется

дятел вышиваночный... начну с того, что желто-голубой флаг у меня не изза прокси...срну увидели ...

Да у вас еще с юных лет алканавты. И шо неудивительно с таким-то капитаном. Не зря, все, кто смог...

ваши легенды - это милевские, алиевы и виды... утрись, дырявый...

[quote movkli, 21.01.2017 18:22]zhyr, 21.01.2017 16:51 той чувак на полу, робот, чи що? чому він...

Тупее цапа, может быть только умничающий цап. Алиева не выбрасывали из команды потому, что очень ...