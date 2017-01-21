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19-й тур
Реал Мадрид
2:1
Малага
21.01.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Реал Мадрид — Малага — 2:1. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча Ла Лиги «Реал Мадрид» — «Малага»

  • 21.01.2017 21:29
  • 444 просмотров
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В поединке 19-го тура Примеры «Эспаньол» — «Гранада» победу одержали хозяева:

Лучшие моменты матча Реал Мадрид - Малага
63' ГОЛ ! Гол из 20-го сектора забил Хуанпи Аньор (Малага). Хуанкар здорово промчался по флангу и войдя в штрафную не доходя до угла вратарской мощно пробил по воротам, Навас отбил мяч, но помешать Хуанпи добить сферу в сетку не сумел.
42' ГОЛ ! Гол из 28-го сектора забил Серхио Рамос (Реал Мадрид). И вновь после навеса Крооса со штрафного забил Рамос, с линии вратарской покатив мяч мимо голкипера.
35' ГОЛ ! Гол из 38-го сектора забил Серхио Рамос (Реал Мадрид). После подачи углового Рамос в высоком прыжке из района 11-метровой головой пробил в верхний правый от Камени угол.
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Источник — Oll.tv

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