В поединке 19-го тура Примеры «Эспаньол» — «Гранада» победу одержали хозяева:
Лучшие моменты матча Эспаньол - Гранада
|49'
|ГОЛ ! Гол забил Марк Наварро (Эспаньол).
|33'
|ГОЛ ! Гол забил Пабло Пьятти (Эспаньол).
|23'
|ГОЛ ! Гол забил Андреас Перейра (Гранада).
|11'
|ГОЛ ! Гол забил Хосе-Антонио Рейес (Эспаньол).
Источник — Oll.tv
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.