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Подручный - Не сумел выжать За Украину ! Хоть может это его последний вариант в жизни!, А жаль(

Да, Столярчуку пламенный ответ от Бабикова, и да....хде шуточки про боярышник.Посмеемся хлопцы......

Як говорить Столярчук, безкінечно можна дивитись як тече вода, горить вогонь і фінішує Підручний....

Молодці, шкода, що не обійшли РАШИСТІВ