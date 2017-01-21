В поединке 22-го тура АПЛ «Ливерпуль» — «Суонси» победу одержали гости:
Лучшие моменты матча Ливерпуль - Суонси
|74'
|ГОЛ ! Гол забил Гилфи Тор Сигурдссон (Суонси).
|69'
|ГОЛ ! Гол забил Роберто Фирминьо (Ливерпуль).
|55'
|ГОЛ ! Гол забил Роберто Фирминьо (Ливерпуль).
|52'
|ГОЛ ! Гол забил Фернандо Льоренте (Суонси).
|48'
|ГОЛ ! Гол забил Фернандо Льоренте (Суонси).
Источник — Oll.tv
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.