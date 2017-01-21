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22-й тур
Ливерпуль
2:3
Суонси
21.01.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Ливерпуль — Суонси — 2:3. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча Премьер-лиги «Ливерпуль» — «Суонси»

  • 21.01.2017 17:27
  • 335 просмотров
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В поединке 22-го тура АПЛ «Ливерпуль» — «Суонси» победу одержали гости:

Лучшие моменты матча Ливерпуль - Суонси
74' ГОЛ ! Гол забил Гилфи Тор Сигурдссон (Суонси).
69' ГОЛ ! Гол забил Роберто Фирминьо (Ливерпуль).
55' ГОЛ ! Гол забил Роберто Фирминьо (Ливерпуль).
52' ГОЛ ! Гол забил Фернандо Льоренте (Суонси).
48' ГОЛ ! Гол забил Фернандо Льоренте (Суонси).
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Источник — Oll.tv

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