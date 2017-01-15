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18-й тур
Севилья
2:1
Реал Мадрид
15.01.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Севилья — Реал Мадрид — 2:1. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча Ла Лиги «Севилья» — «Реал Мадрид»

  • 16.01.2017 06:53
  • 425 просмотров
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В поединке 18-го тура Примеры «Севилья» — «Реал Мадрид» победу одержали хозяев:

Лучшие моменты матча Севилья - Реал Мадрид
92' ГОЛ ! Севильцы перехватили мяч на половине поля Реала и организовали быстрый выпад, который точным ударом из 34-го сектора завершил Штефан Йоветич (Севилья). Навас в прыжке зацепил мяч, но не сумел отбить!
85' ГОЛ ! Гол в свои ворота из 45-го сектора забил Серхио Рамос. Сарабия со штрафного с правого фланга навесил на ближнюю штангу и Рамос, пытавшийся выбить мяч, срезал кожаный снаряд в сетку
67' ГОЛ ! с пенальти забил Криштиану Роналду (Реал Мадрид). Развел мяч и голкипера по разным углам.
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Источник — Oll.tv

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