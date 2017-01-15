В поединке 18-го тура Примеры «Спортинг» — «Эйбар» победу одержали гости:
Лучшие моменты матча Спортинг - Эйбар
|58'
|ГОЛ ! Гол забил Начо Касес (Спортинг).
|23'
|ГОЛ ! Гол забил Антонио Луна (Эйбар).
|21'
|ГОЛ ! Гол забил Педро Леон (Эйбар).
|9'
|ГОЛ ! Гол забил Кармона (Спортинг).
|4'
|ГОЛ ! с пенальти забил Адриан Гонсалес (Эйбар).
Источник — Oll.tv
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