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18-й тур
Спортинг
2:3
Эйбар
15.01.2017, FT

Спортинг — Эйбар — 2:3. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча Ла Лиги «Спортинг» — «Эйбар»

  • 15.01.2017 23:57
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В поединке 18-го тура Примеры «Спортинг» — «Эйбар» победу одержали гости:

Лучшие моменты матча Спортинг - Эйбар
58' ГОЛ ! Гол забил Начо Касес (Спортинг).
23' ГОЛ ! Гол забил Антонио Луна (Эйбар).
21' ГОЛ ! Гол забил Педро Леон (Эйбар).
9' ГОЛ ! Гол забил Кармона (Спортинг).
4' ГОЛ ! с пенальти забил Адриан Гонсалес (Эйбар).
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Источник — Oll.tv

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