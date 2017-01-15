Украинский форвард «Гранады» Артем Кравец отличился забитым мячом в поединке 18-го тура чемпионата Испании против «Осасуны».
27-летний нападающий оказался первым на отскоке и не оставил шансов голкиперу соперника.
Этот гол для Артема стал пятым в Примере.
Матч «Гранада» - «Осасуна» завершился со счетом 1:1.
Источник — Oll.tv
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