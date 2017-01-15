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Гол Кравца принес Гранаде ничью с Осасуной

Украинский форвард сравнял счет на 69-й минуте матча

  • 15.01.2017 21:15
  • 2066 просмотров
  • 2 комментария
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Украинский форвард «Гранады» Артем Кравец отличился забитым мячом в поединке 18-го тура чемпионата Испании против «Осасуны».

27-летний нападающий оказался первым на отскоке и не оставил шансов голкиперу соперника.

Этот гол для Артема стал пятым в Примере.

Матч «Гранада» - «Осасуна» завершился со счетом 1:1.

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Источник — Oll.tv

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Комментарии
    ding01
      ding01, 15.01.2017 21:46
    -4
    Молодец !)) Спрашивается а зачем нам Бланко Лищук, если своих хватает !
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    Алексей Никитенко
    online
      Алексей Никитенко, 15.01.2017 22:40
    0
    Штутгарту помог, обязательно и Гранаде поможет!
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