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21-й тур
Ман Юнайтед
1:1
Ливерпуль
15.01.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Манчестер Юнайтед — Ливерпуль — 1:1. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль»

  • 15.01.2017 20:31
  • 494 просмотров
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В поединке 21-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» команды сыграли вничью:

Лучшие моменты матча Ман Юнайтед - Ливерпуль
84' ГОЛ из 28-го сектора забил Златан Ибрагимович (Ман Юнайтед). Навес слева, Феллаини скинул головой - мяч от штанги отскочил к Валенсии, тот навесил на линии вратарской - и Златан головой пробил под перекладину!
27' ГОЛ с пенальти забил Джеймс Милнер (Ливерпуль). Мощно пробил под правую от себя штангу - без шансов для Де Хеа, хотя тот и угадал направление удара.
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Источник — Oll.tv

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