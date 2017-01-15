В поединке 21-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» команды сыграли вничью:
Лучшие моменты матча Ман Юнайтед - Ливерпуль
|84'
|ГОЛ из 28-го сектора забил Златан Ибрагимович (Ман Юнайтед). Навес слева, Феллаини скинул головой - мяч от штанги отскочил к Валенсии, тот навесил на линии вратарской - и Златан головой пробил под перекладину!
|27'
|ГОЛ с пенальти забил Джеймс Милнер (Ливерпуль). Мощно пробил под правую от себя штангу - без шансов для Де Хеа, хотя тот и угадал направление удара.
Источник — Oll.tv
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