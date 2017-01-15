В поединке 21-го тура АПЛ «Эвертон» — «Манчестер Сити» разгромную победу одержали хозяева:
Лучшие моменты матча Эвертон - Ман Сити
|94'
|ГОЛ ! Стоунс, из 62-го сектора пытавшийся вынести мяч, попал в подбежавшего Коулмэна. Кожаный снаряд отлетел в штрафную Ман Сити к Адемоле Лукману (Эвертон), который с острого угла из 45-го сектора точно пробил под голкипером.
|79'
|ГОЛ ! Эвертон провел быструю контратаку, которую разогнал именно Дэвис. Через несколько мгновений после передачи Баркли Том Дэвис (Эвертон) под углом выскочил один на один с Браво и из 45-го сектора эффектно подсек мяч над голкипером.
|47'
|ГОЛ ! После передачи от Баркли Кевин Миралас (Эвертон), избежавший оффсайда, из 53-го сектора из-под защитника низом точно пробил в дальний угол.
|34'
|ГОЛ ! Дэвис перехватил мяч в центре поля и сделал разрезную передачу в штрафную Ман Сити на ход Мираласу. Бельгиец в касание сделал поперечную передачу на Ромелу Лукаку (Эвертон), который из 29-го сектора в касание пробил в противоход Браво.
Источник — Oll.tv
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