94' ГОЛ ! Стоунс, из 62-го сектора пытавшийся вынести мяч, попал в подбежавшего Коулмэна. Кожаный снаряд отлетел в штрафную Ман Сити к Адемоле Лукману (Эвертон), который с острого угла из 45-го сектора точно пробил под голкипером.

79' ГОЛ ! Эвертон провел быструю контратаку, которую разогнал именно Дэвис. Через несколько мгновений после передачи Баркли Том Дэвис (Эвертон) под углом выскочил один на один с Браво и из 45-го сектора эффектно подсек мяч над голкипером.

47' ГОЛ ! После передачи от Баркли Кевин Миралас (Эвертон), избежавший оффсайда, из 53-го сектора из-под защитника низом точно пробил в дальний угол.