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21-й тур
Эвертон
4:0
Ман Сити
15.01.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Эвертон — Манчестер Сити — 4:0. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча Премьер-лиги «Эвертон» — «Манчестер Сити»

  • 15.01.2017 20:25
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В поединке 21-го тура АПЛ «Эвертон» — «Манчестер Сити» разгромную победу одержали хозяева:

Лучшие моменты матча Эвертон - Ман Сити
94' ГОЛ ! Стоунс, из 62-го сектора пытавшийся вынести мяч, попал в подбежавшего Коулмэна. Кожаный снаряд отлетел в штрафную Ман Сити к Адемоле Лукману (Эвертон), который с острого угла из 45-го сектора точно пробил под голкипером.
79' ГОЛ ! Эвертон провел быструю контратаку, которую разогнал именно Дэвис. Через несколько мгновений после передачи Баркли Том Дэвис (Эвертон) под углом выскочил один на один с Браво и из 45-го сектора эффектно подсек мяч над голкипером.
47' ГОЛ ! После передачи от Баркли Кевин Миралас (Эвертон), избежавший оффсайда, из 53-го сектора из-под защитника низом точно пробил в дальний угол.
34' ГОЛ ! Дэвис перехватил мяч в центре поля и сделал разрезную передачу в штрафную Ман Сити на ход Мираласу. Бельгиец в касание сделал поперечную передачу на Ромелу Лукаку (Эвертон), который из 29-го сектора в касание пробил в противоход Браво.
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Источник — Oll.tv

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