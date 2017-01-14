Селезнев, Єдуардо - ушли, Будкивский, Бланко - прийшли. Все логично

Если взяли Лещука,то сплавят либо Будку либо Феррейру.

Думаю, що він має гарні шанси стати гравцем основи.

Возьмут на сборы - не подойдет - отдадут в аренду тем же Карпатам, чтобы не играл против Шахтера ...

Жека, не переживай. Будет плохо играть отдадут вам как и Гладкого.