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18-й тур
Депортиво
0:0
Вильярреал
14.01.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Депортиво — Вильярреал — 0:0. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча Ла Лиги «Депортиво» — «Вильярреал»

  • 15.01.2017 08:32
  • 15 просмотров
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В поединке 18-го тура Примеры «Депортиво» — «Вильярреал» зрители забитых мячей не увидели:

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Источник — Oll.tv

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