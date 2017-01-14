Лестер Сити

71' ГОЛ ! Виллиан справа ворвался в штрафную Лестера и сделал прострел - мяч, попавший в ногу вышедшего Шмайхеля, опустился на голову Педро Родригеса (Челси), который из 45-го сектора нанес точный удар.

51' ГОЛ ! После навеса со штрафного от Виллиана защитник выбил мяч к линии штрафной. Маркос Алонсо (Челси) первым был на подборе и нанес удар из 34-го сектора - после рикошета от Моргана кожаный снаряд влетел в угол ворот.