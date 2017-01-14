В поединке 21-го тура АПЛ «Лестер Сити» — «Челси» разгромную победу одержали гости:
Лучшие моменты матча Лестер Сити - Челси
|71'
|ГОЛ ! Виллиан справа ворвался в штрафную Лестера и сделал прострел - мяч, попавший в ногу вышедшего Шмайхеля, опустился на голову Педро Родригеса (Челси), который из 45-го сектора нанес точный удар.
|51'
|ГОЛ ! После навеса со штрафного от Виллиана защитник выбил мяч к линии штрафной. Маркос Алонсо (Челси) первым был на подборе и нанес удар из 34-го сектора - после рикошета от Моргана кожаный снаряд влетел в угол ворот.
|6'
|ГОЛ ! После навеса в штрафную Педро пробить не дал защитник. Мяч отскочил к Азару и он отпасовал под удар Маркосу Алонсо (Челси), который из 47-го сектора точно пробил в дальний угол.
Источник — Oll.tv
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