В поединке 21-го тура АПЛ «Суонси» — «Арсенал» разгромную победу одержали гости:
Лучшие моменты матча Суонси - Арсенал
|73'
|ГОЛ ! Гол забил Алексис Санчес (Арсенал).
|67'
|ГОЛ ! Гол забил Кайл Нотон (undefined).
|54'
|ГОЛ ! Гол забил Джек Корк (undefined).
|37'
|ГОЛ ! Гол забил Оливье Жиру (Арсенал).
Источник — Oll.tv
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