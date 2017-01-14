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21-й тур
Суонси
0:4
Арсенал
14.01.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Суонси — Арсенал — 0:4. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча Премьер-лиги «Суонси» — «Арсенал»

  • 14.01.2017 20:59
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В поединке 21-го тура АПЛ «Суонси» — «Арсенал» разгромную победу одержали гости:

Лучшие моменты матча Суонси - Арсенал
73' ГОЛ ! Гол забил Алексис Санчес (Арсенал).
67' ГОЛ ! Гол забил Кайл Нотон (undefined).
54' ГОЛ ! Гол забил Джек Корк (undefined).
37' ГОЛ ! Гол забил Оливье Жиру (Арсенал).
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Источник — Oll.tv

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