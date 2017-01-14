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18-й тур
Барселона
5:0
Лас Пальмас
14.01.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Барселона — Лас Пальмас — 5:0. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча Ла Лиги «Барселона» — «Лас Пальмас»

  • 14.01.2017 20:56
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В поединке 18-го тура Примеры «Барселона» — «Лас Пальмас» разгромную победу одержали хозяева:

Лучшие моменты матча Барселона - Лас Пальмас
79' ГОЛ ! Гол из 29-го сектора забил Алейкс Видаль (Барселона). классный гол забили хозяева! Пако справа ворвался в штрафную и прострелил в район 11-метровой, откуда в касание в дальний угол пробил Видаль.
59' ГОЛ ! Гол из 38-го сектора забил Арда Туран (Барселона). Суарес в контратаке убежал на свидание с Варасом, которого пробить не сумел, но Туран из центра штрафной хладнокровно добил мяч в сетку.
56' ГОЛ ! Гол из 38-го сектора забил Луис Суарес (Барселона). Туран слева ворвался в штрафную и протолкнул мяч Суаресу, который с 11 метров пробил точно в нижний угол.
51' ГОЛ ! Гол из 28-го сектора забил Лионель Месси (Барселона). Ошибся Варас, не сумев перехватить мяч после прострела Рафиньи, а Месси только осталось добить сферу в пустые ворота.
13' ГОЛ ! Гол из 44-го сектора забил Луис Суарес (Барселона). Первый же удар по воротам гостей оказался результативным. Прошла у хозяев проникающая передача на правый фланг, откуда Гомеш прострелил на Суареса, который метров с десяти в касание пробил в ближний угол.
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Источник — Oll.tv

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