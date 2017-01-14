В поединке 20-го тура АПЛ «Тоттенхэм» — «Вест Бромвич Альбион» разгромную победу одержали хозяева:
Лучшие моменты матча Тоттенхэм - Вест Бромвич Альбион
|82'
|ГОЛ ! Гол забил Гарри Кэйн (Тоттенхэм).
|77'
|ГОЛ ! Гол забил Гарри Кэйн (Тоттенхэм).
|26'
|ГОЛ ! Гол забил Гарет МакОли (undefined).
|12'
|ГОЛ ! Гол забил Гарри Кэйн (Тоттенхэм).
Источник — Oll.tv
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