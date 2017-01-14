Здравствуйте, СРОЧНО исправьте!!!!Вратарь Украины: Не Виталий Бабичин, а ВИКТОР Бабичин!!

Барса отлично смотрится без Неймара который в плохой форме в последнее время, а Видалю надо дават...

так , проте з кожним роком кількість нереалізованих моментів у Мессі збільшилась, і просто раніш...

Алькасер???? Какого Х....Гнать в шею эту бездарь!