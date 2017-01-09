Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню
17-й тур
Осасуна
3:3
Валенсия
09.01.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Осасуна — Валенсия — 3:3. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча Ла Лиги «Осасуна» — «Валенсия»

  • 10.01.2017 06:17
  • 105 просмотров
  • 0 комментария
Метки

В поединке 17-го тура Примеры «Осасуна» — «Валенсия» команды сыграли вничью:

Лучшие моменты матча Осасуна - Валенсия
90' ГОЛ ! Гол забил Карлос Клерк (Осасуна).
74' ГОЛ ! Гол забил Мартин Монтойя (Валенсия).
63' ГОЛ ! Гол забил Роберто Торрес (Осасуна).
45' ГОЛ ! Гол забил Ориоль Риера (undefined).
7' ГОЛ ! Гол забил Ориоль Риера (Осасуна).
2' ГОЛ ! Гол забил Мунир Эль-Хаддади (Валенсия).
Последние видеообзоры матчей
Вильярреал — Барселона — 1:1. Видеообзор матча Вильярреал — Барселона — 1:1. Видеообзор матча
Эйбар — Атлетико Мадрид — 0:2. Видеообзор матча Эйбар — Атлетико Мадрид — 0:2. Видеообзор матча
Реал Сосьедад — Севилья — 0:4. Видеообзор матча Реал Сосьедад — Севилья — 0:4. Видеообзор матча
Реал Мадрид — Гранада — 5:0. Видеообзор матча. Реал Мадрид — Гранада — 5:0. Видеообзор матча.
Тоттенхэм — Челси — 2:0. Видеообзор матча Тоттенхэм — Челси — 2:0. Видеообзор матча
ТОП-5 голов 19-го тура АПЛ ТОП-5 голов 19-го тура АПЛ
Борнмут — Арсенал — 3:3. Видеообзор матча Борнмут — Арсенал — 3:3. Видеообзор матча
Вест Хэм Юнайтед — Манчестер Юнайтед — 0:2. Видеообзор матча Вест Хэм Юнайтед — Манчестер Юнайтед — 0:2. Видеообзор матча
Шикарный гол Оливье Жиру в ворота Кристал Пэлас Шикарный гол Оливье Жиру в ворота Кристал Пэлас
Ливерпуль — Манчестер Сити — 1:0. Видеообзор матча Ливерпуль — Манчестер Сити — 1:0. Видеообзор матча
Челси — Сток Сити — 4:2. Видеообзор матча Челси — Сток Сити — 4:2. Видеообзор матча
Ливерпуль — Сток Сити — 4:1. Видеообзор матча Ливерпуль — Сток Сити — 4:1. Видеообзор матча

Источник — Oll.tv

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 32 33 34 35 36
37 38 39 40 41 42 43 44 45
46 47 48 49 50 51 52 53 54
55 56 57 58 59 60 61 62 63
64 65 66 67 68 69 70 71 72
1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 32 33 34 35 36
37 38 39 40 41 42 43 44 45
46 47 48 49 50 51 52 53 54
55 56 57 58 59 60 61 62 63
64 65 66 67 68 69 70 71 72