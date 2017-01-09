В поединке 17-го тура Примеры «Осасуна» — «Валенсия» команды сыграли вничью:
Лучшие моменты матча Осасуна - Валенсия
|90'
|ГОЛ ! Гол забил Карлос Клерк (Осасуна).
|74'
|ГОЛ ! Гол забил Мартин Монтойя (Валенсия).
|63'
|ГОЛ ! Гол забил Роберто Торрес (Осасуна).
|45'
|ГОЛ ! Гол забил Ориоль Риера (undefined).
|7'
|ГОЛ ! Гол забил Ориоль Риера (Осасуна).
|2'
|ГОЛ ! Гол забил Мунир Эль-Хаддади (Валенсия).
Источник — Oll.tv
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