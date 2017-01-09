Ты ,мистер ,немножко запутался ! Палкину не очень обязательно иметь "футбольный интелект&qu...

Что же ты, дебил, сюда заходишь тогда. ..

Можно подумать что Дырку в Киеве "запредельно" поддерживают ! Могу спорить что во втор...

Это означает, что Металлист никто не восстановит, не дадут. ЗА кротов болеть не буду, в очко их.

Шахтер, всегда тяжело играет на этом стадионе ... как мне кажется ситуация с поддержкой решена.....

Не будут, но и Штольня какой то запредельной поддержки недождется

я очень сильно сомневаюсь, что в Харькове будут болеть за дырку или уж тем более за днепр, как эт...