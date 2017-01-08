Смотреть видео голов и лучшие моменты матча чемпионата Испании «Вильярреал»— «Барселона».
Лучшие моменты матча Вильярреал - Барселона
|94'
|Хауме Коста (Вильярреал) получает красную карточку. За грубую игру получил второе предупреждение от арбитра.
|90'
|ГОЛ ! Лионель Месси (Барселона) со штрафного из 30-го сектора "убил паука" в левой от себя "девятке". Без шансов для Асенхо.
|50'
|ГОЛ ! Вильярреал провел быструю контратаку и после передачи на ход от Пато Никола Сансоне (Вильярреал) из 53-го сектора низом точно пробил под дальнюю штангу.
Источник — Oll.tv
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