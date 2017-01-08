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17-й тур
Вильярреал
1:1
Барселона
08.01.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Вильярреал — Барселона — 1:1. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча чемпионата Испании «Вильярреал»— «Барселона»

  • 09.01.2017 08:05
  • 313 просмотров
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Смотреть видео голов и лучшие моменты матча чемпионата Испании «Вильярреал»— «Барселона».

Лучшие моменты матча Вильярреал - Барселона
94' Хауме Коста (Вильярреал) получает красную карточку. За грубую игру получил второе предупреждение от арбитра.
90' ГОЛ ! Лионель Месси (Барселона) со штрафного из 30-го сектора "убил паука" в левой от себя "девятке". Без шансов для Асенхо.
50' ГОЛ ! Вильярреал провел быструю контратаку и после передачи на ход от Пато Никола Сансоне (Вильярреал) из 53-го сектора низом точно пробил под дальнюю штангу.
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Источник — Oll.tv

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