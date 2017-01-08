Вильярреал

Похоже, что весь мир ополчился против Зозули и его таки хотят заставить его играть в футбол. Но Р...

Смешная хрень. Люди покупают типа игравшего в финале Кубка УЕФА а потом оказывается что он и не ф...

Рома скорее всего агент или волонтер, но не футболист.

( привыкли жить хорошо ТАМ.)поребрик ты хоть не смеши,переселенцы с лугандона не хочеш расказать ...

Шансы есть, а желания нет. Если нет желания уехать, то и росия не поможет. П.С. Для патриотов. А...

То канєшно твоя думка, але є багато людей які крім стройки нічого не знають, і Росія для них найк...

Потому что патриот своей страны,а не то что днровские и лугандонские проститутки.