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17-й тур
Сельта
3:1
Малага
08.01.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Сельта — Малага — 3:1. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча чемпионата Испании «Сельта» — «Малага»

  • 08.01.2017 21:50
  • 62 просмотров
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«Кельты» забили все 4 гола в матче, один из которых в свои ворота.

Лучшие моменты матча Сельта - Малага
86' ГОЛ ! Гол забил Даниэль Васс (undefined).
73' ГОЛ ! Гол забил Андреу Фонтас (Сельта).
60' ГОЛ ! Гол забил Даниэль Васс (Сельта).
7' ГОЛ ! Гол забил Яго Аспас (Сельта).
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Источник — Oll.tv

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