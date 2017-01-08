«Кельты» забили все 4 гола в матче, один из которых в свои ворота.

Лучшие моменты матча Сельта - Малага 86' ГОЛ ! Гол забил Даниэль Васс (undefined). 73' ГОЛ ! Гол забил Андреу Фонтас (Сельта). 60' ГОЛ ! Гол забил Даниэль Васс (Сельта). 7' ГОЛ ! Гол забил Яго Аспас (Сельта).

Последние видеообзоры матчей Эйбар — Атлетико Мадрид — 0:2. Видеообзор матча Реал Сосьедад — Севилья — 0:4. Видеообзор матча Реал Мадрид — Гранада — 5:0. Видеообзор матча. Тоттенхэм — Челси — 2:0. Видеообзор матча ТОП-5 голов 19-го тура АПЛ Борнмут — Арсенал — 3:3. Видеообзор матча Вест Хэм Юнайтед — Манчестер Юнайтед — 0:2. Видеообзор матча Шикарный гол Оливье Жиру в ворота Кристал Пэлас Ливерпуль — Манчестер Сити — 1:0. Видеообзор матча Челси — Сток Сити — 4:2. Видеообзор матча Ливерпуль — Сток Сити — 4:1. Видеообзор матча Халл Сити — Манчестер Сити — 0:3. Видеообзор матча

Источник — Oll.tv

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.