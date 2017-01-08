«Кельты» забили все 4 гола в матче, один из которых в свои ворота.
Лучшие моменты матча Сельта - Малага
|86'
|ГОЛ ! Гол забил Даниэль Васс (undefined).
|73'
|ГОЛ ! Гол забил Андреу Фонтас (Сельта).
|60'
|ГОЛ ! Гол забил Даниэль Васс (Сельта).
|7'
|ГОЛ ! Гол забил Яго Аспас (Сельта).
Источник — Oll.tv
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