Реал Сосьедад

У него такая з/п, что такие деньги за него даже китайцы не заплатят

Интересно.Хотя,я бы неисключал бы возможность о Теодорчтке2.Вот тогда и с Динамои,и с Шахты поржа...

Ахаха ну реально тссс чтоб не спугнуть))

А все "высеры" турецких "СМИ" будут тут дублироваться?)))

Пусть продолжают минусовать ды-ркоманы, но Шовковский никогда не был великим или где-то даже близ...

Меня всегда поражали бамбассы вроде dr.bykoff1 и прочих Вад и вадиков-педиков. Они всю жизнь буду...