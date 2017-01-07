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17-й тур
Реал Сосьедад
0:4
Севилья
07.01.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Реал Сосьедад — Севилья — 0:4. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча чемпионата Испании «Реал Сосьедад» — «Севилья»

  • 08.01.2017 00:20
  • 51 просмотров
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Смотрите видео голов и лучшие моменты матча чемпионата Испании «Реал Сосьедад» — «Севилья».

Лучшие моменты матча Реал Сосьедад - Севилья
83' ГОЛ ! Гол забил Виссам Бен-Йеддер (Севилья).
73' ГОЛ ! Гол забил Пабло Сарабия (Севилья).
29' ГОЛ ! Гол забил Виссам Бен-Йеддер (Севилья).
26' ГОЛ ! Гол забил Виссам Бен-Йеддер (Севилья).
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Источник — Oll.tv

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