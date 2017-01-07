Смотрите видео голов и лучшие моменты матча чемпионата Испании «Реал Сосьедад» — «Севилья».
Лучшие моменты матча Реал Сосьедад - Севилья
|83'
|ГОЛ ! Гол забил Виссам Бен-Йеддер (Севилья).
|73'
|ГОЛ ! Гол забил Пабло Сарабия (Севилья).
|29'
|ГОЛ ! Гол забил Виссам Бен-Йеддер (Севилья).
|26'
|ГОЛ ! Гол забил Виссам Бен-Йеддер (Севилья).
Источник — Oll.tv
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