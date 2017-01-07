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17-й тур
Реал Мадрид
5:0
Гранада
07.01.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Реал Мадрид — Гранада — 5:0. Видеообзор матча.

Смотрите видеообзор матча Ла Лиги «Реал Мадрид» — «Гранада»

  • 07.01.2017 18:26
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В поединке 17-го тура Примеры «Реал Мадрид» — «Гранада» разгромную победу одержали хозяева:

Лучшие моменты матча Реал Мадрид - Гранада
58' ГОЛ ! Гол из 37-го сектора забил Каземиро (Реал Мадрид). После отличного навеса Хамеса со штрафного к дальней штанге Каземиро оторвался от Уче и с близкого расстояния перевел мяч в пустой угол ворот.
31' ГОЛ ! Гол из 35-го сектора забил Иско (Реал Мадрид). Теперь Модрич с правого фланга ворвался в штрафную и прострелил к линии вратарской, откуда в касание точно пробил Иско.
26' ГОЛ ! Гол из 45-го сектора забил Криштиану Роналду (Реал Мадрид). Марсело на левом фланге здорово накрутил Тито и навесил точно на голову Роналду, которому не составило труда отправить мяч в сетку.
19' ГОЛ ! Гол из 36-го сектора забил Карим Бензема (Реал Мадрид). Из-за пределов штрафной пробил в нижний угол Модрич, голкипер в падении отбил мяч, но Бензема добил сферу в сетку.
12' ГОЛ ! Гол из 44-го сектора забил Иско (Реал Мадрид). Теряет мяч Сампер на своей половине поля, после чего следует стремительная атака хозяев, следует передача в штрафную на ход Иско, который низом пробил мимо голкипера.
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Источник — Oll.tv

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