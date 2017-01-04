Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню
20-й тур
Тоттенхэм
2:0
Челси
04.01.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Тоттенхэм — Челси — 2:0. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча Премьер-лиги «Тоттенхэм» — «Челси»

  • 05.01.2017 09:21
  • 880 просмотров
  • 0 комментария
Метки

В поединке 20-го тура АПЛ «Тоттенхэм» — «Челси» победу одержали хозяева:

Лучшие моменты матча Тоттенхэм - Челси
54' ГОЛ ! Эриксен с правого фланга навесил на дальнюю штангу и Деле Алли (Тоттенхэм), выигравший борьбу у Аспиликуэты, из 36-го сектора пробил в противоход Куртуа.
46' ГОЛ ! Эриксен из 30-го сектора навесил точно на голову Деле Алли (Тоттенхэм), который из 38-го сектора пробил в дальний верхний угол.
Последние видеообзоры матчей
Тоттенхэм — Челси — 2:0. Видеообзор матча Тоттенхэм — Челси — 2:0. Видеообзор матча
ТОП-5 голов 19-го тура АПЛ ТОП-5 голов 19-го тура АПЛ
Борнмут — Арсенал — 3:3. Видеообзор матча Борнмут — Арсенал — 3:3. Видеообзор матча
Вест Хэм Юнайтед — Манчестер Юнайтед — 0:2. Видеообзор матча Вест Хэм Юнайтед — Манчестер Юнайтед — 0:2. Видеообзор матча
Шикарный гол Оливье Жиру в ворота Кристал Пэлас Шикарный гол Оливье Жиру в ворота Кристал Пэлас
Ливерпуль — Манчестер Сити — 1:0. Видеообзор матча Ливерпуль — Манчестер Сити — 1:0. Видеообзор матча
Челси — Сток Сити — 4:2. Видеообзор матча Челси — Сток Сити — 4:2. Видеообзор матча
Ливерпуль — Сток Сити — 4:1. Видеообзор матча Ливерпуль — Сток Сити — 4:1. Видеообзор матча
Халл Сити — Манчестер Сити — 0:3. Видеообзор матча Халл Сити — Манчестер Сити — 0:3. Видеообзор матча
Челси — Борнмут — 3:0. Видеообзор матча Челси — Борнмут — 3:0. Видеообзор матча
ТОП-5 лучших голов 17 тура чемпионата Англии ТОП-5 лучших голов 17 тура чемпионата Англии
Эвертон — Ливерпуль — 0:1. Видеообзор матча Эвертон — Ливерпуль — 0:1. Видеообзор матча

Источник — Oll.tv

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 32 33 34 35 36
37 38 39 40 41 42 43 44 45
46 47 48 49 50 51 52 53 54
55 56 57 58 59 60 61 62 63
64 65 66 67 68 69 70 71 72
1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 32 33 34 35 36
37 38 39 40 41 42 43 44 45
46 47 48 49 50 51 52 53 54
55 56 57 58 59 60 61 62 63
64 65 66 67 68 69 70 71 72