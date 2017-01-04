В поединке 20-го тура АПЛ «Тоттенхэм» — «Челси» победу одержали хозяева:
Лучшие моменты матча Тоттенхэм - Челси
|54'
|ГОЛ ! Эриксен с правого фланга навесил на дальнюю штангу и Деле Алли (Тоттенхэм), выигравший борьбу у Аспиликуэты, из 36-го сектора пробил в противоход Куртуа.
|46'
|ГОЛ ! Эриксен из 30-го сектора навесил точно на голову Деле Алли (Тоттенхэм), который из 38-го сектора пробил в дальний верхний угол.
Источник — Oll.tv
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