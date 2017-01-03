В поединке 20-го тура АПЛ «Борнмут» — «Арсенал» команды сыграли вничью:
Лучшие моменты матча Борнмут - Арсенал
|90'
|ГОЛ ! Гол забил Оливье Жиру (Арсенал).
|75'
|ГОЛ ! Гол забил Лукас (Арсенал).
|70'
|ГОЛ ! Гол забил Алексис Санчес (Арсенал).
|58'
|ГОЛ ! Гол забил Раян Фрэзер (Борнмут).
|21'
|ГОЛ ! с пенальти забил Марк Уилсон (Борнмут).
|17'
|ГОЛ ! Гол забил Чарли Дэниелс (Борнмут).
Источник — Oll.tv
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