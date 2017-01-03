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20-й тур
Борнмут
3:3
Арсенал
03.01.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Борнмут — Арсенал — 3:3. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча Премьер-лиги «Борнмут» — «Арсенал»

  • 04.01.2017 14:16
  • 274 просмотров
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В поединке 20-го тура АПЛ «Борнмут» — «Арсенал» команды сыграли вничью:

Лучшие моменты матча Борнмут - Арсенал
90' ГОЛ ! Гол забил Оливье Жиру (Арсенал).
75' ГОЛ ! Гол забил Лукас (Арсенал).
70' ГОЛ ! Гол забил Алексис Санчес (Арсенал).
58' ГОЛ ! Гол забил Раян Фрэзер (Борнмут).
21' ГОЛ ! с пенальти забил Марк Уилсон (Борнмут).
17' ГОЛ ! Гол забил Чарли Дэниелс (Борнмут).
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Источник — Oll.tv

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