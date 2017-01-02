В поединке 20-го тура АПЛ «Вест Хэм Юнайтед» — «Манчестер Юнайтед» победу одержали гости:
Лучшие моменты матча Вест Хэм Юнайтед - Ман Юнайтед
|78'
|ГОЛ ! Гол из 35-го сектора забил Златан Ибрагимович (Ман Юнайтед). Из оффсайда забивает Златан. Вест Хэм отбивался, мяч попал в Эрреру и отскочил к шведу. Все ждали свистка, но Златан забил, а Майкл Дин указал на центр.
|63'
|ГОЛ ! Гол из 35-го сектора забил Хуан Мата (Ман Юнайтед). Рэшфорд сделал гол для Маты! Маркус получил мяч на левом фланге, на рывке прошел Нордтвейта, убрал Обиянга у лицевой и вложил мяч в ногу Мате, который набежал на линию штрафной площади и не промахнулся.
|15'
|Софьен Фежули (Вест Хэм Юнайтед) получает красную карточку. Интересный эпизод. Фегули отпустил от себя мяч и прыгнул в ноги Джонсу, а Джонс прыгнул в мяч и в ноги Фегули тоже. Откровенной показательной грубости эпизод не содержал. Майк Дин, не колеблясь, удалил алжирца.
Источник — Oll.tv
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