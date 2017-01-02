Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню
20-й тур
Вест Хэм Юнайтед
0:2
Ман Юнайтед
02.01.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Вест Хэм Юнайтед — Манчестер Юнайтед — 0:2. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча Премьер-лиги «Вест Хэм Юнайтед» — «Манчестер Юнайтед»

  • 02.01.2017 21:59
  • 153 просмотров
  • 0 комментария
Метки

В поединке 20-го тура АПЛ «Вест Хэм Юнайтед» — «Манчестер Юнайтед» победу одержали гости:

Лучшие моменты матча Вест Хэм Юнайтед - Ман Юнайтед
78' ГОЛ ! Гол из 35-го сектора забил Златан Ибрагимович (Ман Юнайтед). Из оффсайда забивает Златан. Вест Хэм отбивался, мяч попал в Эрреру и отскочил к шведу. Все ждали свистка, но Златан забил, а Майкл Дин указал на центр.
63' ГОЛ ! Гол из 35-го сектора забил Хуан Мата (Ман Юнайтед). Рэшфорд сделал гол для Маты! Маркус получил мяч на левом фланге, на рывке прошел Нордтвейта, убрал Обиянга у лицевой и вложил мяч в ногу Мате, который набежал на линию штрафной площади и не промахнулся.
15' Софьен Фежули (Вест Хэм Юнайтед) получает красную карточку. Интересный эпизод. Фегули отпустил от себя мяч и прыгнул в ноги Джонсу, а Джонс прыгнул в мяч и в ноги Фегули тоже. Откровенной показательной грубости эпизод не содержал. Майк Дин, не колеблясь, удалил алжирца.
Последние видеообзоры матчей
Вест Хэм Юнайтед — Манчестер Юнайтед — 0:2. Видеообзор матча Вест Хэм Юнайтед — Манчестер Юнайтед — 0:2. Видеообзор матча
Шикарный гол Оливье Жиру в ворота Кристал Пэлас Шикарный гол Оливье Жиру в ворота Кристал Пэлас
Ливерпуль — Манчестер Сити — 1:0. Видеообзор матча Ливерпуль — Манчестер Сити — 1:0. Видеообзор матча
Челси — Сток Сити — 4:2. Видеообзор матча Челси — Сток Сити — 4:2. Видеообзор матча
Ливерпуль — Сток Сити — 4:1. Видеообзор матча Ливерпуль — Сток Сити — 4:1. Видеообзор матча
Халл Сити — Манчестер Сити — 0:3. Видеообзор матча Халл Сити — Манчестер Сити — 0:3. Видеообзор матча
Челси — Борнмут — 3:0. Видеообзор матча Челси — Борнмут — 3:0. Видеообзор матча
ТОП-5 лучших голов 17 тура чемпионата Англии ТОП-5 лучших голов 17 тура чемпионата Англии
Эвертон — Ливерпуль — 0:1. Видеообзор матча Эвертон — Ливерпуль — 0:1. Видеообзор матча
Барселона — Эспаньол — 4:1. Видеообзор матча Барселона — Эспаньол — 4:1. Видеообзор матча
Манчестер Сити — Арсенал — 2:1. Видеообзор матча Манчестер Сити — Арсенал — 2:1. Видеообзор матча
Гранада — Реал Сосьедад — 0:2. Видеообзор матча Гранада — Реал Сосьедад — 0:2. Видеообзор матча

Источник — Oll.tv

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 32 33 34 35 36
37 38 39 40 41 42 43 44 45
46 47 48 49 50 51 52 53 54
55 56 57 58 59 60 61 62 63
64 65 66 67 68 69 70 71 72
1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 32 33 34 35 36
37 38 39 40 41 42 43 44 45
46 47 48 49 50 51 52 53 54
55 56 57 58 59 60 61 62 63
64 65 66 67 68 69 70 71 72