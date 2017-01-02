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20-й тур
Сандерленд
2:2
Ливерпуль
02.01.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Сандерленд — Ливерпуль — 2:2. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча Премьер-лиги «Сандерленд» — «Ливерпуль»

  • 02.01.2017 20:33
  • 411 просмотров
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В поединке 20-го тура АПЛ «Сандерленд» — «Ливерпуль» команды сыграли вничью:

Лучшие моменты матча Сандерленд - Ливерпуль
84' ГОЛ ! с пенальти забил Джермейн Дефо (Сандерленд).
72' ГОЛ ! Гол забил Садио Мане (Ливерпуль).
25' ГОЛ ! с пенальти забил Джермейн Дефо (Сандерленд).
19' ГОЛ ! Гол забил Дэниел Старридж (Ливерпуль).
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Источник — Oll.tv

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