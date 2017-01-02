Сандерленд

да уж, Майк (один из лучших рефери АПЛ) сегодня провалил матч...

Сярожа, чем быстрее сдохнут такие как ты, тем быстрее как ты говоришь" копанка" вернетс...

"Як це не прикро визнавати, але Україна опинилася в руках політиків"Цитата года)))

если условно предположить,что все люди в Украине были б как донбассцы и крымчаки-то давно в паРаш...