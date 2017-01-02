В поединке 20-го тура АПЛ «Сандерленд» — «Ливерпуль» команды сыграли вничью:
Лучшие моменты матча Сандерленд - Ливерпуль
|84'
|ГОЛ ! с пенальти забил Джермейн Дефо (Сандерленд).
|72'
|ГОЛ ! Гол забил Садио Мане (Ливерпуль).
|25'
|ГОЛ ! с пенальти забил Джермейн Дефо (Сандерленд).
|19'
|ГОЛ ! Гол забил Дэниел Старридж (Ливерпуль).
Источник — Oll.tv
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