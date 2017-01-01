Шедевральный гол от Оливье Жиру в первый день нового, 2017 года, в ворота «Кристал Пэлас». Наслаждаемся зрелищем!

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Источник — Oll.tv

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