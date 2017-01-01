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Шикарный гол Оливье Жиру в ворота Кристал Пэлас

Новогодний подарок всем любителям футбола от игрока с «новогодним» именем

  • 01.01.2017 20:49
  • 1452 просмотров
  • 4 комментария
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Шедевральный гол от Оливье Жиру в первый день нового, 2017 года, в ворота «Кристал Пэлас». Наслаждаемся зрелищем!

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Источник — Oll.tv

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Комментарии
    euro2012_za_2012euro
      euro2012_za_2012euro, 01.01.2017 21:16
    +1
    В первый день года забит гол, который на 100% попадет в тройку лучших по итогам 2017 !
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    Ярик Ярославский
      Ярик Ярославский, 01.01.2017 21:35
    -1
    Мхитарян отдыхает, конечно
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    milan90
      milan90, 01.01.2017 21:36
    -1
    Не знаю, как можно забить более красивый гол, в течение атаки два раза коснулся мяча пяткой и гол в девятку!
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    VAU
    online
      VAU, 01.01.2017 21:48
    0
    Супер гол ! В 2017- красивей ГОЛ, будет очень трудно забить
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