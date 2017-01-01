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Рубин отзаявил Девича 18:56 — titanovec Динамо и Шахтер забирайте и не прогадаете!!! Девич за Морено в раз 50 лудше. а уж за Гладкого то...

Первые трансферы нового года 18:51 — манагер Дракслер однозначно выиграл, удачи парню. За Турсунова обидно, кажется, сильнейший в Полтаве на д...