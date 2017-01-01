В поединке 19-го тура АПЛ «Уотфорд» — «Тоттенхэм» разгромную победу одержали гости:
Лучшие моменты матча Уотфорд - Тоттенхэм
|90'
|ГОЛ ! Гол забил Юнес Кабул (Уотфорд).
|47'
|ГОЛ ! Гол забил Деле Алли (Тоттенхэм).
|41'
|ГОЛ ! Гол забил Деле Алли (Тоттенхэм).
|33'
|ГОЛ ! Гол забил Гарри Кэйн (Тоттенхэм).
|27'
|ГОЛ ! Гол забил Гарри Кэйн (Тоттенхэм).
Источник — Oll.tv
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.