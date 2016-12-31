В поединке 19-го тура АПЛ «Ливерпуль» — «Манчестер Сити» минимальную победу одержали хозяева:
Лучшие моменты матча Ливерпуль - Ман Сити
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|ГОЛ ! Лаллана с левого фланга навесил на голову Жоржиньо Вейналдума (Ливерпуль), который из 29-го сектора точно пробил в противоход Браво в левый от себя угол.
Источник — Oll.tv
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