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19-й тур
Ливерпуль
1:0
Ман Сити
31.12.2016, FT   ТВ-трансляция: 

Ливерпуль — Манчестер Сити — 1:0. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча Премьер-лиги «Ливерпуль» — «Манчестер Сити»

  • 01.01.2017 10:10
  • 536 просмотров
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В поединке 19-го тура АПЛ «Ливерпуль» — «Манчестер Сити» минимальную победу одержали хозяева:

Лучшие моменты матча Ливерпуль - Ман Сити
8' ГОЛ ! Лаллана с левого фланга навесил на голову Жоржиньо Вейналдума (Ливерпуль), который из 29-го сектора точно пробил в противоход Браво в левый от себя угол.
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Источник — Oll.tv

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