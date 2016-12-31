Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню
19-й тур
Челси
4:2
Сток Сити
31.12.2016, FT   ТВ-трансляция: 

Челси — Сток Сити — 4:2. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча Премьер-лиги «Челси» — «Сток Сити»

  • 01.01.2017 10:07
  • 505 просмотров
  • 0 комментария
Метки

В поединке 19-го тура АПЛ «Челси» — «Сток Сити» победу одержали хозяева:

Лучшие моменты матча Челси - Сток Сити
85' ГОЛ ! Гол из 36-го сектора забил Диего Коста (Челси). Партнеры доставили Косте мяч в штрафную, а тот буквально продавил Инди и с левой ноги из района угла вратарской неотразимо пробил мимо голкипера.
65' ГОЛ ! Гол из 53-го сектора забил Виллиан (Челси). Феерический матч! Теперь уже Виллиан после передачи Фабрегаса врывается в штрафную и мощно пробивает в ближнюю от Гранта девятку.
64' ГОЛ ! Гол из 37-го сектора забил Питер Крауч (Сток Сити). Ошиблись защитники Челси, не сумев выбить мяч, после чего гости провели трехходовку и в результате Крауч замкнул прострел Имбулы.
56' ГОЛ ! Гол из 44-го сектора забил Виллиан (Челси). Вновь справа активно сыграл Мозес и прострелил в район 11-метровой, где Азар здорово сбросил мяч Виллиану, который мощно пробил в правый от Гранта угол.
47' ГОЛ ! Гол из 37-го сектора забил Бруно Мартинш Инди (Сток Сити). Заработали гости право на штрафной. Адам выполнил длинный навес на Крауча, который головой сбросил мяч на Инди, а тот с нескольких метров пробил в нижний угол.
34' ГОЛ ! Гол из 37-го сектора забил Гари Кэхилл (Челси). После подачи Фабрегаса с угловой отметки Кэхилл с линии вратарской головой вколотил мяч в ворота.
Последние видеообзоры матчей
Ливерпуль — Манчестер Сити — 1:0. Видеообзор матча Ливерпуль — Манчестер Сити — 1:0. Видеообзор матча
Челси — Сток Сити — 4:2. Видеообзор матча Челси — Сток Сити — 4:2. Видеообзор матча
Ливерпуль — Сток Сити — 4:1. Видеообзор матча Ливерпуль — Сток Сити — 4:1. Видеообзор матча
Халл Сити — Манчестер Сити — 0:3. Видеообзор матча Халл Сити — Манчестер Сити — 0:3. Видеообзор матча
Челси — Борнмут — 3:0. Видеообзор матча Челси — Борнмут — 3:0. Видеообзор матча
ТОП-5 лучших голов 17 тура чемпионата Англии ТОП-5 лучших голов 17 тура чемпионата Англии
Эвертон — Ливерпуль — 0:1. Видеообзор матча Эвертон — Ливерпуль — 0:1. Видеообзор матча
Барселона — Эспаньол — 4:1. Видеообзор матча Барселона — Эспаньол — 4:1. Видеообзор матча
Манчестер Сити — Арсенал — 2:1. Видеообзор матча Манчестер Сити — Арсенал — 2:1. Видеообзор матча
Гранада — Реал Сосьедад — 0:2. Видеообзор матча Гранада — Реал Сосьедад — 0:2. Видеообзор матча
Эвертон — Арсенал — 2:1. Видеообзор матча Эвертон — Арсенал — 2:1. Видеообзор матча
Сталь — Заря — 0:2. Видеообзор матча Сталь — Заря — 0:2. Видеообзор матча

Источник — Oll.tv

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 32 33 34 35 36
37 38 39 40 41 42 43 44 45
46 47 48 49 50 51 52 53 54
55 56 57 58 59 60 61 62 63
64 65 66 67 68 69 70 71 72
1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 32 33 34 35 36
37 38 39 40 41 42 43 44 45
46 47 48 49 50 51 52 53 54
55 56 57 58 59 60 61 62 63
64 65 66 67 68 69 70 71 72