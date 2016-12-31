85' ГОЛ ! Гол из 36-го сектора забил Диего Коста (Челси). Партнеры доставили Косте мяч в штрафную, а тот буквально продавил Инди и с левой ноги из района угла вратарской неотразимо пробил мимо голкипера.

65' ГОЛ ! Гол из 53-го сектора забил Виллиан (Челси). Феерический матч! Теперь уже Виллиан после передачи Фабрегаса врывается в штрафную и мощно пробивает в ближнюю от Гранта девятку.

64' ГОЛ ! Гол из 37-го сектора забил Питер Крауч (Сток Сити). Ошиблись защитники Челси, не сумев выбить мяч, после чего гости провели трехходовку и в результате Крауч замкнул прострел Имбулы.

56' ГОЛ ! Гол из 44-го сектора забил Виллиан (Челси). Вновь справа активно сыграл Мозес и прострелил в район 11-метровой, где Азар здорово сбросил мяч Виллиану, который мощно пробил в правый от Гранта угол.

47' ГОЛ ! Гол из 37-го сектора забил Бруно Мартинш Инди (Сток Сити). Заработали гости право на штрафной. Адам выполнил длинный навес на Крауча, который головой сбросил мяч на Инди, а тот с нескольких метров пробил в нижний угол.